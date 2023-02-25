السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هاتريك وهدف ملغى.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو فى مباراة ضمك والنصر بالدورى السعودى؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قاد كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، فريقه للفوز على مضيفه ضمك في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة دوري المحترفين السعودي، دوري روشن، بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع النصر رصيده لـ43 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

كريستيانو رونالدو رفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي لـ8 أهداف، في 5 مباريات لعبها بقميص الفريق، كما صنع هدفين لزملائه.

وترصد «الدستور» ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة ضمك والنصر بدوري المحترفين السعودي؟

شارك كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريق النصر في مباراة ضمك، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

ولمس رونالدو الكرة 31 مرة، ومرر 17 كرة صحيحة من أصل 19 تمريرة بنسبة 89%.

وسدد رونالدو 3 كرات على المرمى من أصل 5 تسديدات، واعترض الدفاع تسديدتين بنسبة 60%.

وخلق رونالدو فرصة تسجيل واحدة لزملائه في الفريق، ولعب كرة طولية واحدة ومثلها عرضية ولم تنجح أي منهما.

وقع رونالدو في التسلل مرتين بمباراة اليوم، واحدة منهما سجل خلالها الهدف الرابع لفريقه وألغاه الحكم بالرجوع لتقنية الفيديو.

فقد رونالدو الكرة 3 مرات في مباراة اليوم، ودخل في 5 صراعات ثنائية أرضية على الكرة ولم ينجح في أي منها، كما دخل في صراع هوائي ثنائي وخسره، وتمت مراوغته مرتين.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر في عقد لمدة سنتين ونصف وينتهي في 30 يونيو من عام 2025، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد على خلفية الحوار التليفزيوني الذي أجراه مع الصحفي بييرس مورجان، وهاجم خلاله إدارة النادي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق.

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