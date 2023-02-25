السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما برأت 12 آخرين بعد اتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى  مكون من 3 أفراد تخصص فى جلب المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 2 كيلو جرام من مخدر" الآيس "وميزان حساس و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، بعد أن تم عمل كمين بدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج حمادة ع ع ا 32 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه فـي العديد من القضايا أخرهم  قضية اتجار بالمواد " المخدرة "، و"محمد ا م ا" 54 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"محمد ف ا ع" 54 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الآيس لترويجها بدائرة مركز المنشاة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

احد أحداث القضية إحالة اتهامه أجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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