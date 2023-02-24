المطرب عماد كمال يوجه الشكر للقائمين على «كابيتانو مصر»: يضيف للكرة المصرية

عبر المطرب عماد كمال، عن سعادته بتجربة "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنه لم يتوقع مشاهدة هذا الحماس، وأن يكون لدى المشاركين بالبرنامج إصرار.

المشاركون بالبرنامج لديهم إصرار أن يكونوا نجوما

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن الأطفال المشاركين بالرنامج نجوم ولديهم إصرار أن يكونوا نجوما، مؤكدًا أنه في سنهم كان الغناء رقم واحد في حياته رغم أنه كان محبا للكرة.

وكشف أنه تقدم لاختبارات النادي الأهلي وذهب برفقة أصدقائه، وبالفعل دخل الاختبار أمام كابتن ثابت البطل، وكابتن أحمد ناجي ورغم أنه أحرز 4 أهداف لم يتم اختياره لأن لهم نظرة ولكن ما أحنه هو رفض الجول الذي أحرز الأهداف بجوله.

وأكد أن هؤلاء الشباب يعيشون فرصة كبيرة الآن وعليهم التمسك بها، موجهًا التحية لأصحاب فكرة البرنامج، وذلك لأنه تم تنفيذها بطريقة جيدة وابتكارات أوروبية ستضيف للكرة المصرية.