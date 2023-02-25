ننشر لكم مواعيد عرض برنامج اختيار المواهب "الدوم" الموسم الثاني والقنوات الناقلة، حيث يواصل برنامج اختيار المواهب الشهير “الدوم" عرض حلقات الموسم الثاني والذي يشهد منافسة قوية بين المتسابقين في مختلف مسابقاته أمام لجان التحكيم التي تضم خبراء متخصصين في كل مجال.

ويعد برنامج “الدوم" والذي يحمل شعار “بوابة النجوم” أول وأضخم برنامج مصري متخصص في اختيار المواهب على مستوى التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، والفن التشكيلي، والعزف الموسيقي، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مواعيد عرض برنامج الدوم الموسم الثاني

ويعرض برنامج اختيار المواهب الشهير “الدوم” الموسم الثاني عبر قناة DMC الفضائية وذلك في تمام الساعة 11 مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويقدمه كل من شريف نور الدين ونهى درويش.

تردد قناة DMC الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12092

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: 5/6

الاستقطاب: رأسي

الموسم الثاني من برنامج “الدوم"

وشعد الموسم الثاني من برنامج الدوم اقبال كبير من المتسابقين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من البرنامج وتقدم إلى الموسم الجديد أكثر من 25 ألف متقدم من جميع محافظات جمهورية مصر العربية لتحقيق احلامهم عبر البرنامج.

16 متأهلًا لنهائيات “الدوم” فى التمثيل والتقديم التليفزيونى و6 في العزف الموسيقى

واستطاع 16 متسابقا من الصعود إلى المرحلة النهائية من برنامج “الدوم” في مسابقتي التمثيل والتقديم التليفزيونى، واختارت لجنة تحكيم التمثيل التي تضم كل من النجمة يسرا، والمخرجة كاملة أبوذكرى، والمخرج بيتر ميمى، ٨ متسابقين هم: محمد الأسمرانى، ونورا الأحمر، وحنين سعيد، وكيرلس رضا، ومحمد يسرى، ويارا حسام، وأشرقت مدكور، وأمير عبدالواحد.



فيما اختارت لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني التي تضم كل من الإعلاميين محمد عبدالرحمن، وريهام السهلى، والدكتور محمد سعيد محفوظ ٨ متسابقين هم: أحمد عيد، وسارة مجدى، وبيشوى دانيال، وروان على، ومحمد البحراوى، وكريم الخولى، وبهيرة وليد، وإنجى عهدى.

فيما اختارت لجنة تحكيم العزف الموسيقى والتي تضم كل من الفنان طارق فؤاد، والفنان يحيى الموجى، والفنان سعيد الأرتيست، والفنان ماجد سرور، والفنان نبيل برجاس، 6 متسابقين للتصعيد فى المرحلة المقبلة من البرنامج، ثلاثة من آلة القانون، وهم، أحمد عمر مصطفى، على الخضيرى، تقى جلال، ومن آلة الناى اختارت: عمر القلينى، ماريو ممدوح، عبدالرحمن سعيد.