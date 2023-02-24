الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على خروج سفن من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية في طريقها لتركيا وسوريا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج “آخر النهار”، على شاشة “النهار”: “هذا المساعدات دليل إن البلد قادرة ولها وضعها وكلمتها ولها دورها في المنطقة”.

ورد الباز، على من يعترضون على توجيه المساعدات الإغاثية للبلدان المجاورة، قائلا: "ناس تقول لك احنا أولى، نقولهم البلد بخير، البلد لن تقع ولن تخرب، رغم المشاكل إلا أننا نسير للأمام، ورغم إن فيه ناس بتنفخ في المشاكل لتزيد حجمها".