الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

محمد الباز
محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على خروج سفن من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية في طريقها لتركيا وسوريا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج “آخر النهار”، على شاشة “النهار”: “هذا المساعدات دليل إن البلد قادرة ولها وضعها وكلمتها ولها دورها في المنطقة”.

 ورد الباز، على من يعترضون على توجيه المساعدات الإغاثية للبلدان المجاورة، قائلا: "ناس تقول لك احنا أولى، نقولهم البلد بخير، البلد لن تقع ولن تخرب، رغم المشاكل إلا أننا نسير للأمام، ورغم إن فيه ناس بتنفخ في المشاكل لتزيد حجمها".

مساعدات السيسي اغاثة مساعدات إغاثية تركيا

مواد متعلقة

خبير نفسى: الوباء والحرب سبب إصابة المصريين بالأمراض النفسية

«السجينى» يكشف أسباب تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

كواليس إدراج باراجواى تنظيم الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من أعمال محاور الجيزة آخر 2023

المجمعات الاستهلاكية: لدينا مخزون من الفراخ المجمدة يكفى لبعد رمضان

عبدالمنعم السيد: استيراد الدواجن يؤكد امتلاك الدولة لسيولة دولارية

أسامة الأزهرى يطالب بنشر كتاب مناجزة الإلحاد فى الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق شعارًا جديدًا لها

الاثنين.. ماكرون يعرض فى خطاب استراتيجيته بشأن إفريقيا

الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

وزيرة البيئة: إعادة تدوير المخلفات أصبح مصدر رزق للعديد من الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى