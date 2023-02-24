الخارجية الأمريكية: حرب روسيا غير مبررة.. وأمريكا ترعى الديمقراطية

قال سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب شرسة على الأطفال والنساء وكبار السن ومنشآت المدنيين كافة داخل أوكرانيا، وما يحدث في أوكرانيا حرب روسية بحتة غير مبررة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد سامويل وربيرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم الحرب ولكنها تدعم الحرية والديمقراطية، ولهذا هناك حرص أمريكي على تقوية الجانب الأوكراني للدفاع عن حقها من هذا البطش الروسي، مشيراً أن أوكرانيا تنال الدعم الدولي ومن بين الدول الداعمة جمهورية مصر العربية.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى الديمقراطية وتكره الاستبدادية، وما يحدث في أوكرانيا ليس حربًا أوروبية روسية كما يدعي البعض ولكنها حرب روسية أوكرانية فقط.

الديمقراطية الأمريكية

وأشار إلى أن الحرب على أوكرانيا حرب على الديمقراطية والنظام الدولي بالكامل، ولهذا تدخل أمريكا بحماية المبادئ والنظام الدولي، معبراً: "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على جميع قطاعات الإنتاج بالعالم بأكمله وليس طرفي الحرب وحدهم".