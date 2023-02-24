الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 85 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85226) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (347) حكم جناية، (25897) حكم حبس جزئي، (4982) حكم حبس مستأنف، (43279) حكم غرامة، (10721) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء الخارجين على القانون إتخاذ الإجراءات القانونية حائزى الأسلحة النارية والبيضاء حملة أمنية مكبرة حكم حبس جزئى

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