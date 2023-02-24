تنفيذ 85 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85226) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (347) حكم جناية، (25897) حكم حبس جزئي، (4982) حكم حبس مستأنف، (43279) حكم غرامة، (10721) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.