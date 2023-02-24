أرتيتا: تمديد عقد النني مستحق تماما.. أرسنال يقف بجوار أشخاصه في أوقاتهم الصعبة

عبر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بتمديد عقد لاعبه المحترف المصري محمد النني مع الفريق، مؤكدًا بأنه يستحق ذلك.

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، تمديد عقده مع الفريق، حتى صيف عام 2024، حيث تم تفعيل خيار التمديد في عقد اللاعب.

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة ليستر سيتي، غدًا السبت، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تمديد عقد محمد النني؟ مُستحق تمامًا، إنه لمن دواعي سروري المطلق أن يكون في النادي".

وأوضح: "أعتقد أن ما فعله النادي رائع للغاية، نحن نقدر الأشخاص الذين لدينا وسوف نبقى معهم في اللحظات الصعبة، ومحمد النني حظى بلحظات صعبة في الأسابيع الماضية، بتعرضه لإصابة خطيرة، قدم النادي التزامًا تجاهًا، وأعتقد أنها رسالة قوية حقًا أننا ملتزمون بأفضل الأشخاص لدينا في الأوقات الصعبة لهم".

وانضم النني لصفوف نادي أرسنال قادمًا من نادي بازل السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016.

وخضع محمد النني لعملية جراحية على إثر إصابته في الركبة، التي ستبعده عن أرسنال حتى نهاية الموسم.

محمد النني بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي وانتقل منه إلى المقاولون العرب في صيف 2008، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2010، قبل الرحيل لنادي بازل السويسري على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه قبل إتمام الانتقال بشكل نهائي للنادي السويسري.

وانتقل "النني" لأرسنال في يناير 2016، ولعب موسمين ونصف مع الفريق قبل الرحيل لبشكتاش التركي على سبيل الإعارة في صيف 2019، والعودة لأرسنال في صيف 2020.