عقب صراع مع المرض.. وفاة المخرج تيسير عبود

أعلن الفنان اللبناني فادي اللوند عن وفاة المخرج المصري تيسير عبود، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فادي : "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج اللبناني المصري الكبير الأستاذ تيسير عبود الذي مقامه بمقام والدي فقد تربيت في بيته أيام الطفولة وأنا في القاهرة في حي الدقي وكانت أيامًا مليئة بالذكريات الجميلة وكان المغفور له في أوج عطائه الفني فقد أثرى الدراما المصرية والعربية بمسلسلات وأعمال فنية ذات قيمة كبيرة".

والمخرج تيسير عبود بدأ العمل السينمائي عام 1966 وهو مازال طالباً كمساعد مخرج مع اليوناني كونستانتين كوستانوف، والمخرج المصري سيد طنطاوي حتى عام 1968. بدأ عمله كمخرج منذ عام 1972 مع أول أفلامه «جنون المراهقات» واستمرت مسيرته في الإخراج على مدار 40 عام حتى 2012.

ابتعد تيسير عبود عن السينما في الثمانينيات، وقال في أحد الحوارات «ابتعادي عن السينما نهاية الثمانينيات بسبب أفلام المقاولات»، وأعلن عن أمنياته، بعودة انتعاشة الدراما المصرية، والتي أصبحت تعتمد على موضوعات معينة لا تناسب الهوية المصرية، حسب وصفه، ولا تتفق مع الأعمال المصرية التي سبق وقدمها كبار كتاب ومخرجي الدراما.

أعلن في نوفمبر 2012 عن بدء عمل جديد لتيسير عبود من إنتاج شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات»، وتأليف مصطفى إبراهيم تحت عنوان «الفاتنة» ولكنه لم يتم، كان آخر أعماله مسلسل "بفعل فاعل" مع الفنانة تيسير فهمي وياسر جلال.