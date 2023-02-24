الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

حزب الليكود
حزب الليكود

قدم حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكوى إلى جهاز الشرطة ضد إيهود باراك رئيس الوزراء السابق.

وجاء في شكوى الليكود أن باراك يحرض على العنف، ويدعو إلى عصيان مدني، حيث طالب الجنود بعصيان الأوامر الصادرة عن قيادتهم، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

txt

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

كان إيهود باراك دعا جنود الجيش الإسرائيلي إلى رفض الأوامر العسكرية، كرد على الإصلاحات القضائية التي يروج لها نتنياهو.

ومرر الكنيست الإسرائيلي، منذ نحو ثلاثة أيام، الجزء الأول من الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى، ومن ثم تم تحويله إلى لجنة الدستور، تمهيدًا لطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تم التصديق عليه، يصبح  قانونًا يتم تطبيقه.

txt

100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

وينظم اليسار وأنصارهم مظاهرات ضد نتنياهو، ورفضًا للإصلاحات القضائية، يحث أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية رفضه لمثل تلك الإجراءات، مطالبًا باستمرار المظاهرات ضدها. 

الليكود إسرائيل نتنياهو إيهود باراك عصيان مدني الجيش الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

تشميع 14 سنترا غير مرخص للدروس الخصوصية في أحياء الإسكندرية

إصابة 6 إثر تصادم «تروسيكل وتوكتوك» فى طريق حوش عيسى بالبحيرة

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفر الشيخ

«الغيطى» يتابع مشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

روائع كوكب الشرق في أمسية «الحب كله» بمركز الهناجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى