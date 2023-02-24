الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

قدم حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكوى إلى جهاز الشرطة ضد إيهود باراك رئيس الوزراء السابق.

وجاء في شكوى الليكود أن باراك يحرض على العنف، ويدعو إلى عصيان مدني، حيث طالب الجنود بعصيان الأوامر الصادرة عن قيادتهم، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

كان إيهود باراك دعا جنود الجيش الإسرائيلي إلى رفض الأوامر العسكرية، كرد على الإصلاحات القضائية التي يروج لها نتنياهو.

ومرر الكنيست الإسرائيلي، منذ نحو ثلاثة أيام، الجزء الأول من الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى، ومن ثم تم تحويله إلى لجنة الدستور، تمهيدًا لطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تم التصديق عليه، يصبح قانونًا يتم تطبيقه.

وينظم اليسار وأنصارهم مظاهرات ضد نتنياهو، ورفضًا للإصلاحات القضائية، يحث أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية رفضه لمثل تلك الإجراءات، مطالبًا باستمرار المظاهرات ضدها.