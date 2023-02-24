مصرع مواطن في حادث تصادم بطريق ديرب نجم بالشرقية

لقى مواطن مصرعه بسبب تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق ديرب نجم الزقازيق أمام قرية فرسيس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول مواطن مقيم قرية فرسيس التابعة لنطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كشفت التحريات الأولية أثناء عبور الشاب طريق طريق ديرب نجم الزقازيق اصطدمت به سيارة مسرعة أودت بحياته في الحال وتم نقل الجثمان من قبل مرفق إسعاف الشرقية إلى مستشفى ديرب نجم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.