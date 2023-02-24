الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن في حادث تصادم بطريق ديرب نجم بالشرقية

مصرع مواطن
مصرع مواطن

لقى مواطن مصرعه بسبب تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق ديرب نجم الزقازيق أمام قرية فرسيس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول مواطن  مقيم قرية فرسيس التابعة لنطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كشفت التحريات الأولية أثناء عبور الشاب طريق طريق ديرب نجم الزقازيق اصطدمت به سيارة مسرعة أودت بحياته في الحال وتم نقل الجثمان من قبل مرفق إسعاف الشرقية إلى مستشفى ديرب نجم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

مواطن ديرب نجم الزقازيق محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حدث ليلا| ضبط عصابة كابلات التليفونات الأرضي بالهرم.. وإحالة مأمور ضرائب للجنايات

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

6 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» الأسبوع المقبل

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينة بدر والساحل الشمالي الغربي

زيلينسكى فى الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: سنهزم الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى