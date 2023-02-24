الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بمناسبة العيد الوطني

رئيس البرلمان العربى
رئيس البرلمان العربى

هنأ رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي، صباح اليوم الجمعة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة وبرلمان وشعب دولة الكويت، بمناسبة العيد الوطني.

وثمن رئيس البرلمان العربي، فى بيان، ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، ودورها الرائد في دعم منظومة العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح الشعب العربي الكريم.

كما تمنى العسومى لدولة الكويت وشعبها العزيز التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتحقيق تطلعات شعبها الكريم.

رئيس البرلمان العربي الكويت العيد الوطني أمير دولة الكويت العمل العربي المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حدث ليلا| ضبط عصابة كابلات التليفونات الأرضي بالهرم.. وإحالة مأمور ضرائب للجنايات

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

6 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» الأسبوع المقبل

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينة بدر والساحل الشمالي الغربي

زيلينسكى فى الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: سنهزم الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى