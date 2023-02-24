الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المفوضية الأوروبية تقدم الدعم لـ124 باحثًا فروا من أوكرانيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً عن نتائج اختيار مبادرة MSCA4Ukraine التي تدعم الباحثين النازحين من أوكرانيا.

وأكدت أن 13 مرشحًا لدرجة الدكتوراه و111 باحثًا لما بعد الدكتوراه من أوكرانيا سيتمكنون من مواصلة عملهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرتبطة ببرنامج "هورايزون يوروب"- Horizon Europe- التابع لها.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي أنه سيتم استضافة الباحثين المختارين من قبل المنظمات الأكاديمية وغير الأكاديمية في 21 دولة، معظمهم في ألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا. 

وسيعملون على مشاريع أرفع تغطي جميع التخصصات العلمية. ومعظم المقترحات البحثية المختارة في مجالات علوم الحياة (25.8٪) والعلوم الاجتماعية والإنسانية (21.8٪) والكيمياء (17.7٪). كما تتراوح مدة الزمالات الممنوحة من ثمانية أشهر إلى سنتين، مع منح معظم المتقدمين زمالات لمدة عامين.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا تقديم فرص حول مهارات التطوير الوظيفي وأنشطة التدريب، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات ذات الصلة بالبحوث والقابلة للتحويل الرئيسية.

كما أوضح البيان أنه سوف يتمتع هؤلاء الباحثون بفوائد مبادرة تبلغ ميزانيتها الإجمالية 25 مليون يورو ، وتوفر علاوات عائلية لمساعدة الباحثين المختارين بالتكيف مع المسئوليات الأسرية وبدل الاحتياجات الخاصة، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل مشاركتهم".

وتابع:" عندما تسمح الظروف، سيتلقى الباحثون الدعم لإعادة تأسيس أنفسهم في أوكرانيا والمساعدة في إعادة بناء وحماية قدرة البلاد على البحث والابتكار.

كما أشار إلى إنه سيسمح لهم الدعم المتاح بالحفاظ على الروابط مع منظمتهم المضيفة، وإجراء مواضع بحثية وتطوير مشاريع جديدة عندما يسمح الموقف بذلك". 

الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية النازحين من أوكرانيا برنامج هورايزون يوروب دعم الباحثين

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