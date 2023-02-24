تقرير أمريكى: مصر على رأس قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية ورواجا فى العالم

قال موقع "انسايد هووك" الأمريكي، إن مصر على رأس قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية ورواجا في العالم بسبب تاريخها وحضارتها التي تعود إلى ٥ آلاف عام وأهراماتها معابدها الأثرية بالأقصر واسوان.

وأكد التقري، أن مصر تمتلك 5000 عام من الحضارة التاريخية، والزائر يكون متوجًا بالوجود المتبقي للعجائب الوحيدة في العالم القديم التي يمكنك المشي إليها والتقاط صورة سيلفي معها، ولا تتصرف كما لو أن الفراعنة لم يوافقوا على التوثيق المهووس ؛ لقد أمضوا حياتهم كلها في بناء تماثيل لأنفسهم.

يقول حسين الجابري، أحد مرشدي كنسينجتون تورز في مصر: “لقد رأى المصريون غروب الشمس وعادوا، والنيل ينحسر ويتدفق واعتقدوا أن الحياة تعود أيضً، لقد فكروا في الخلود، وتتويج هذا التركيز على الأبدية في كل شيء من مصر القديمة التي لا تزال قائمة حتى اليوم: الأهرامات والمقابر والمعابد وأكثر من ذلك بكثير”.



وأضاف التقرير: “احتلت مصر المقعد الأمامي للعديد من المسافرين، لانها من أكثر المجتمعات روعة وتأثيرا في تاريخ البشرية لم تذهب إلى أي مكان”.

الوصول إلى مصر

وشرح التقرير طريقة الوصول من امريكا إلى مصر فأوضح أن هناك عدد قليل من الرحلات المباشرة إلى القاهرة من أمريكا الشمالية، على الرغم من أن معظم الطرق سترتبط عبر محاور أوروبية رئيسية قبل الوصول إلى مطار القاهرة الدولي. توقع أن تستغرق الرحلة حوالي 45 دقيقة إلى ساعة من المطار ، وخطط لحجز سائقك مسبقًا ، إما مع منظم رحلات أو فندقك

وهناك ثلاثة أهرامات رئيسية في الموقع ، بما في ذلك الهرم الأكبر في الجيزة ، وهرم خفرع - والتي ، على عكس الآخرين، لا يزال يتوج جزئيًا بسطحه الأصلي المصنوع من الحجر الأملس - وهرم منقرع.

وهناك أيضًا ستة أهرامات أصغر على هضبة الجيزة ، وعدد من المباني المتبقية تتراوح من قرية العمال إلى المقابر والمعابد المتنوعة. أوه نعم ، هناك تمثال أبو الهول بالجيزة أيضًا.

وبغض النظر عن مقدار ما تعرفه عن الأهرامات ، أو عدد الصور التي شاهدتها عبر الإنترنت ، فإن حجمها ، بالإضافة إلى تاريخها وطول عمرها، مذهل. من الصعب فهم هذه الآثار الضخمة ، التي ربما تكون الموقع التاريخي الأكثر شهرة وتميزًا الذي نشأنا على التعلم عنه، لا سيما بالنظر إلى تجاور مدينة القاهرة الحديثة التي تتعدى عليها من جهة ، والصحراء الشاسعة التي تتدفق في الاتجاه المعاكس.