الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد سعيد محفوظ للمتسابق كريم الخولى بـ«الدوم»: جسمي قشعر من شطارتك

كريم الخولي
كريم الخولي

استطاع المتسابق كريم الخولي، فئة التقديم التلفزيوني، أن يبهر لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

 

وعلق الدكتور محمد سعيد محفوظ على أداء المتسابق في البرنامج المذاع عبر فضائية dmc، قائلًا: "جسمي قشعر من شطارتك".

 

وفاجأته الإعلامية ريهام السهلي، بالعرض عليه أن يشاركها في تقديم برنامج معها، وهو مارد عليه المتسابق بقوله "أتمنى ذلك".

 

أما الإعلامي محمد عبدالرحمن، فعلق على أدائه قائلًا: "أنت بتاخد كورسات إنجليزي من ورانا؟"، ليرد عليه المستابق بأنه خريج لغات وترجمة قسم إنجليزي وأسباني.

 

تفاصيل عن البرنامج

يذكر أن النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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