تحكيم «الدوم» للمتسابق محمد البحراوى: سامعين صوت أنفاسك

قدم المتشابق محمد البحراوي، فئة التقديم التلفزيوني، فقرة إخبارية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

ووجه محفوظ سؤالًا للمتسابق في البرنامج المذاع عبر فضائية dmc، قال فيه: ماهو مصدر القلق لديك وأنت قريب من الاحتراف، مؤكدًا أنه سامع صوت أنفاسه.

كما علقت السهلي، على أداء المتسابق قائلة: "حسيت بصوت أنفاسك وأنت داخل، لو وقفت على اسم أو نطقته غلط أرجع وصلحه"، مشيدة بأدائه لديك أدوات تجعلك مذيع جيد.

وأكد المتسابق أن المرحلة الحالية من تجارب الأداء الكامل، ليست سهلة ولكنه سعيد بآراء لجنة التحكيم خاصة أنه مصاب بالبرد.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح،

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.