الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تحكيم «الدوم» للمتسابق محمد البحراوى: سامعين صوت أنفاسك

محمد البحراوي
محمد البحراوي

قدم المتشابق محمد البحراوي، فئة التقديم التلفزيوني، فقرة إخبارية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

 

ووجه محفوظ سؤالًا للمتسابق في البرنامج المذاع عبر فضائية dmc، قال فيه: ماهو مصدر القلق لديك وأنت قريب من الاحتراف، مؤكدًا أنه سامع صوت أنفاسه.

 

كما علقت السهلي، على أداء المتسابق قائلة: "حسيت بصوت أنفاسك وأنت داخل، لو وقفت على اسم أو نطقته غلط أرجع وصلحه"، مشيدة بأدائه لديك أدوات تجعلك مذيع جيد. 

 

وأكد المتسابق أن المرحلة الحالية من تجارب الأداء الكامل، ليست سهلة ولكنه سعيد بآراء لجنة التحكيم خاصة أنه مصاب بالبرد.

 

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

محمد البحراوي التقديم التلفزيوني الدوم صوت أنفاسك فقرة إخبارية

مواد متعلقة

مُشيدًة بأحد المتسابقين.. لجنة تحكيم «الدوم»: «تصلح زميلًا لنا»

عمره أكثر من 5 آلاف عام.. تقرير برنامج الدوم عن آلة الناى الموسيقية

«الدوم» يرصد تاريخ جمال السجينى من طفولته وحتى تكريمه بجائزة الدولة التقديرية

لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بموهبة المتسابق عبدالرحمن سعيد فى عزف الناى

«الدوم» يكشف تاريخ صناعة آلة «القانون» وتطورها وأشهر العازفين المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

«عمقه 10 كيلومترات».. البحوث الفلكية تصدر بيانًا رسميًا بشأن زلزال شمال السويس

زلزال بقوة 4 ريختر يهز شمال مصر

هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

عام من المعركة الروسية الأوكرانية.. هل حقق بوتين أهدافه؟

سطو مسلح على مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة وسرقة مبالغ مالية كبيرة

مواعيد مباريات الجولة الـ«25» لبطولة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى