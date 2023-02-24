فريق «حمادة إمام» يقتنص الفوز من فريق «محمد عبدالوهاب» فى «كابيتانو مصر»

استطاع فريق "حمادة إمام"، بقيادة كابتن طارق السيد، تحقيق الفوز على فريق "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسنين، في برنامج "كابيتانو مصر".

وكان فريق "محمد عبدالوهاب"، قد أحرز هدف التقدم بالشوط الأول، ليحقق فريق "حمادة إمام"، التعادل في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الثاني بعد طرد اللاعب يوسف مفتاح من فريق "محمد عبدالوهاب".

وينتظر فريق "محمد عبدالوهاب"، مباراة العودة، والتي ستحدد مصيره بالبرنامج والمقرر إقامتها غدًا مع فريق "حمادة إمام".

الهدف من برنامج كابيتانو مصر

"كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.