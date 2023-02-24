الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-2-2023

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات سواء المحلية أو الأجنبية، والتي يتم عرض بعضها على القنوات المفتوحة والبعض الآخر على القنوات المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-2-2023.

مباريات دورى أبطال أفريقيا

15:00 المريخ - السودان vs شباب رياضي بلوزداد – الجزائر .

18:00 كوتون سبورت - الكاميرون vs الهلال – السودان .

إسماعيل يوسف: مباراة الترجى مصيرية وتركيز شديد من اللاعبين لحسم اللقاء

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة


21:00 الوداد الرياضي - المغرب vs بيترو أتلتيكو – أنغولا


مباريات الدوري المصري

يواجه اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 فريق فيوتشر، و المقاولون العرب الساعة الخامسة ونصف ، ويتم إذاعة المباراة عبر قنوات تايم سبورت.

الدوري المصري الممتاز هو دوري كرة قدم مصري، ويُعتبر الدوري الأعلى في مصر، ويُشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم، ويقام بنظام دورة روبن.

ويتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وأحيانًا الرابع إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز


22:00 فولهام vs وولفرهامبتون


مبارايات الدوريات الأجنبية

22:00 إلتشي vs ريال بيتيس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

21:45 ساسولو vs نابولي في الدوري الإيطالي الدرجة A

22:00 ماينز 05 vs بوروسيا في الدوري الألماني الدرجة الأولى
  
22:00 ليل vs ستاد بريست 29 في الدوري الفرنسى الدرجة الأولى

ويواجه في دوري روشن السعودي فرق أبها و الوحدة الساعة ٣ مساءً .

العدالة vs الخليج الساعة الخامسة .
 

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