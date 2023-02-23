الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إسماعيل يوسف: مباراة الترجى مصيرية وتركيز شديد من اللاعبين لحسم اللقاء

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة:"المباراة مصيرية، وهناك تركيز شديد من اللاعبين لحسم اللقاء، لأننا في أمس الحاجة للثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

أضاف إسماعيل يوسف قائلاً:"المباراة تحتاج لحماس وروح عالية وهذا وضح في التدريبات، كما أن قيد الثلاثي المنضم في يناير الماضي أعطى دفعة معنوية عالية للجميع ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي– محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– عمر جابر– محمد عبدالغني– محمود شبانة- حسام عبدالمجيد– محمد طارق– محمد عبدالشافي– عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– عمرو السيسي– نبيل عماد دونجا– سيد عبدالله"نيمار"– سيف جعفر– أحمد سيد "زيزو"– محمود عبدالرازق "شيكابالا"– أحمد بلحاج- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري– ناصر منسي-  يوسف أسامة نبيه– سامسون أكينولا.

الزمالك يخوض مرانه الأول بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تونس على ملعب رادس الفرعي، بأداء عمليات الإحماء تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على عمليات الإحماء والتدريبات البدنية، كما تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

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