الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السعودي يهزم فولاد الإيراني ويلتقي الدحيل القطري قبل نهائي أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

ضرب الهلال السعودي موعدا مع الدحيل القطري في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فولاد الإيراني 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة التي تقام أدوارها الإقصائية للمنطقة الغربية في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع.

وسجل موسى ماريجا هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 87.

وسيلعب الهلال مع الدحيل يوم الأحد المقبل في الدور قبل النهائي، على أن يلتقي الفائز مع أوروا ريدز الياباني في المباراة النهائية للبطولة ذهابا يوم 29 أبريل المقبل وإيابا يوم السادس من  مايو المقبل.

يذكر أن أوروا ريدز تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي 3 / 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي في منافسات شرق آسيا.

الهلال السعودي فولاد الإيراني دوري أبطال آسيا الدحيل القطري

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