الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية أمام يوفنتوس ويودع الدوري الأوروبي

يوفنتوس ونانت
يوفنتوس ونانت

خسر فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني، أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي، في مباراة إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد، فيما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.

وبدأ مصطفى محمد المباراة على دكة بدلاء نانت، وشارك في الدقيقة 73.

وفرض نانت استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي من طرف فري يوفنتوس، في ظل تراجع لاعبي نانت للدفاع.

وسجل آنخيل دي ماريا، هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط.

وتلقى نيكولاس بالويس، مدافع فريق نانت البطاقة الحمراء المباشرة بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس وسجلها دي ماريا في الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب فريق يوفنتوس لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول، فيما حاول لاعبو نانت اللعب على الهجمات المرتدة واستغلال تقدم لاعبي يوفنتوس.

وكاد كوستيتش أن يضيف الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من رابيو وضعته داخل منطقة جزاء نانت وسدد الكرة بقدمه اليسرى على يسار الحارس وارتطمت بالقائم ثم عادت للحارس.

وسدد لاعبو يوفنتوس 5 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو نانت أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب بحلول نهاية الشوط بنسبة 50% لكل منهما.

وفرض يوفنتوس استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وواصل خطورته على المرمى ومحاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثالث وحسم الانتصار والتأهل.

وأضاف دي ماريا، الهدف الثالث لفريق يوفنتوس، في الدقيقة 78 بصناعة من دوسان فلاهوفيتش.

وسدد لاعبو يوفنتوس 12 كرة على المرمى من 20 محاولة، فيما خرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق نانت، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 59%، مقابل 41% لصالح فريق نانت.

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