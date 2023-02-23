الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول: يوفنتوس يتقدم على نانت بثنائية في إياب ملحق الدوري الأوروبي

يوفنتوس الإيطالي
يوفنتوس الإيطالي

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لملحق الدوري الأوروبي، بهدفين دون رد.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفرض نانت استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي من طرف فري يوفنتوس، في ظل تراجع لاعبي نانت للدفاع.

وسجل آنخيل دي ماريا، هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط.

وتلقى نيكولاس بالويس، مدافع فريق نانت البطاقة الحمراء المباشرة بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس وسجلها دي ماريا في الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب فريق يوفنتوس لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول، فيما حاول لاعبو نانت اللعب على الهجمات المرتدة واستغلال تقدم لاعبي يوفنتوس.

وكاد كوستيتش أن يضيف الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من رابيو وضعته داخل منطقة جزاء نانت وسدد الكرة بقدمه اليسرى على يسار الحارس وارتطمت بالقائم ثم عادت للحارس.

وسدد لاعبو يوفنتوس 5 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو نانت أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب بحلول نهاية الشوط بنسبة 50% لكل منهما.

تشكيل نانت لمباراة يوفنتوس بملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل نانت على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: سيمون، كاستيليرو، جيروتو، باليوس، كينتونزي.

وسط الملعب: سيسوكو، مولي، تشيريفيلا.

الهجوم: بلاس، ديلورت.

فيما جاءت دكة بدلاء نانت على النحو الآتي: "كوكو، كورشيا، ديسكامبس، دوكيت، جانجو، جويساند، موتوسامي، تراوري، مصطفى محمد.

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