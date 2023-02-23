الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عماد الدين حسين عن منصة «حوار»: ستقلل الشائعات وتقرب المسافة بين المواطن والحكومة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تحدث عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق، عن تدشين مجلس الوزراء منصة المشاركة المجتمعية «حوار»، مشيرًا إلى أن أول رسالة يريد إرسالها للحكومة، ضرورة إيجاد حل سريع جدًا لملف الأعلاف خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وحل الأزمة بأفضل الطرق الممكنة.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» الخميس، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا وأفرجت عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف.

عماد الدين حسين: منصة «حوار» خطوة مهمة للقضاء على الشائعات

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن تدشين منصة للمشاركة المجتمعية هي خطوة ممتازة وعملية وإذا طُبقت بالشكل الصحيح ستختصر جزءً كبيرًا من المشكلات، وستقرب المسافة بين المواطن والحكومة.

وتابع: «المواطن سيكتب رأيه على المنصة في أي قضية سواء صح أو خطأ والحكومة سترد بشكل واضح جدًا، مما يقلل من الإشاعات التي تنتشر وتزيد الثقة في الحكومة».

وأكد أن المنصة ستقضي على سوء الفهم في بعض الأحيان، وفساد بعض صغار الموظفين، متابعًا: «إذا تم تطبيق المنصة بشكل صحيح سيكون تطبيقًا للديمقراطية في أفضل صورها».

منصة حوار اطلاق منصة حوار الحياة اليوم عماد الدين حسين قناة الحياة مجلس الوزراء المشاركة المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس

«لقاء أخوي و فنّي».. الكينج ينشر صور بصحبة سلطان الطرب جورج وسوف

زيلينسكي يطلع الرئيس السيسى على آخر المجريات الميدانية والإنسانية بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى