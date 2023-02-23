عماد الدين حسين عن منصة «حوار»: ستقلل الشائعات وتقرب المسافة بين المواطن والحكومة

تحدث عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق، عن تدشين مجلس الوزراء منصة المشاركة المجتمعية «حوار»، مشيرًا إلى أن أول رسالة يريد إرسالها للحكومة، ضرورة إيجاد حل سريع جدًا لملف الأعلاف خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وحل الأزمة بأفضل الطرق الممكنة.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» الخميس، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا وأفرجت عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف.

عماد الدين حسين: منصة «حوار» خطوة مهمة للقضاء على الشائعات

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن تدشين منصة للمشاركة المجتمعية هي خطوة ممتازة وعملية وإذا طُبقت بالشكل الصحيح ستختصر جزءً كبيرًا من المشكلات، وستقرب المسافة بين المواطن والحكومة.

وتابع: «المواطن سيكتب رأيه على المنصة في أي قضية سواء صح أو خطأ والحكومة سترد بشكل واضح جدًا، مما يقلل من الإشاعات التي تنتشر وتزيد الثقة في الحكومة».

وأكد أن المنصة ستقضي على سوء الفهم في بعض الأحيان، وفساد بعض صغار الموظفين، متابعًا: «إذا تم تطبيق المنصة بشكل صحيح سيكون تطبيقًا للديمقراطية في أفضل صورها».