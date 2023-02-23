الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث السابع بمسجد الإمام الحسين الأحد القادم

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عقد مجالسهما العلمية، حيث يُعقد مجلس الحديث السابع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، بمشاركة كل من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وذلك يوم الأحد القادم 26/ 2/ 2023 عقب صلاة العصر مباشرة.

وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

وأطلقت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أول مجلس لقراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، في نوفمبر 2022، حيث أكدت الوزارة، أن ذلك الأمر يأتى في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

ملتقى الفكر الإسلامي

وصرح الدكتور محمد حسني عبد الرحيم- مدير مديرية أوقاف سوهاج، في إطار استعداد مديرية أوقاف سوهاج للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هـ، بأن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد (الشهيد عبد المنعم رياض)، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين وفق الجدول التالي :