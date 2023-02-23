تشكيل يوفنتوس لمباراة نانت بملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي

أعلن ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، ضمن لقاءات بطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي نانت يوفنتوس في الثامنة إلا ربع مساء اليوم ضمن لقاءات ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وتعادل فريق نانت في مباراة الذهاب مع يوفنتوس بهدف لكل منهما، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو، بريمير، دانيلو، أليكس ساندرو.

وسط الملعب: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فاجيولي.

الهجوم: آنخيل دي ماريا، مويس كين، كوستيتش.

فيما جاءت دكة بدلاء يوفنتوس على النحو الآتي: "ماتيا بيرين، بينسوليو، روجاني، سولي، ليوناردو باريديس، جاتي، ليوناردو بونوتشي، خوان كوادرادو، بارينشييا، دوسان فلاهوفيتش، إلينج جونيور".



تشكيل نانت لمباراة يوفنتوس بملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: سيمون، كاستيليرو، جيروتو، باليوس، كينتونزي.

وسط الملعب: سيسوكو، مولي، تشيريفيلا.

الهجوم: بلاس، ديلورت.

فيما جاءت دكة بدلاء نانت على النحو الآتي: "كوكو، كورشيا، ديسكامبس، دوكيت، جانجو، جويساند، موتوسامي، تراوري، مصطفى محمد.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز السادس، فيما يفصله فارق الأهداف عن بولونيا صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد.