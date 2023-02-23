دوري القسم الثاني.. لافيينا يهزم الألومنيوم ويستعيد قمة الصعيد والتعدين يفوز على الجونة

استعاد فريق لافيينا قمة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد فوزه على الألومنيوم 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم حسني سلطان ليرتفع رصيد لافيينا الى 43 نقطة ويتوقف رصيد الألومنيوم عند 25 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف سجله رجب مارو في الدقيقة 25 وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن عبودة الهدف الثاني في الدقيقة 57 ثن قلص الألومنيوم الفارق عن طريق أحمد وجيه وأهدر أحمد حمدي لاعب الألومنيوم ركلة جزاء في الدقيقة90 .

وفاز المقاصة على بترول أسيوط 2-1 في المباراة التيؤ أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد المقاصة الى 31 نقطة ويتوقف رصبد بترول أسيوط عند 41 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم بترول أسيوط عن طريق مصطفى صدفة منة ركل جزاء في الدقيقة 41 وتعادل سيف مهدي للمقاصة من ركل جزاء في الدقيقة الثاني من الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل أحمد السوداني الهدف الثاني للمقاصة

وحقق النصر للتعدين فوزا غاليا وهزم الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم حمادة القلاوي ليرتفع رصيد التعدين الى 35 نقطة ويتوقف رصيد الجونة عند 38 نقطة.

وتعادل أسمنت أسيوط مع شبان قنا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أبوبكر عبد الحى ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط الى 23 نقطة ورصيد شبان قنا الى 18 نقطة ,

وفاز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم عبد الحكيم ناصرليرتفع رصيد التليفونات الى 17 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 18 نقطة .

وتعادل المدينة المنورة مع ملوي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم بدوي إبراهيم ليرتفع رصيد ملوي الى 18 نقطة ورصيد المدينة المنورة ال 11 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم ملوي بهدف سجله أنور أنور في الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم قلص المدينة المنورة عمر علي عباس في الدقيقة 60 وأدرك إسماعيل حجاج التعادل في الدقيقة 70 .

وفي المجموعة الثالثة فاز بروكسي على هلال مطروح 2-1 ليرتفع رصيد بروكسي الى 27 نقطة ويتوقف رصيد هلال مطروح عند 16 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم هلال مطروح بهدف سجله إيزاك في الدقيقة الثامنة وفي الشوط الثاني تعادل مصطفى حمادة لبروكسي في الدقيقة 54 وأضاف حسام بركات الهدف الثاني 83