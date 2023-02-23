الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة قتل صاحب محل في الإسكندرية

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لـ 7 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل صاحب محل.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 14865 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بمشاجرة بدائرة القسم بين المتهمين والمجني عليه، وعقب ذلك تعدوا علي المجني عليه مما ادي الي وفاته.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة محرم بك، إلى أنه علي أثر مشادة كلامية نشبت بين المجني علية "ع.م.ع" صاحب محل وبين المتهم الأول "ص.م.ص" سايس جراج علي أحقية الاصطفاف أمام محل المجني عليه فتعدي كلا منهما علي الاخر بالضرب بالأيدي.

وانضم المتهم الثاني "ا.م.ص" سايس جراج الي شقيقة المتهم الأول في المشاجرة بينهم وبين المجني علية، وبعد انصرافهما قام المجني عليه بالقاء عصا حديدية صوبهما ولم تصب أيًا منهما فالتقطها المتهم الثاني وتوجة هو وشقيقه نحو المجني عليه وانهالا عليه بالضرب فسقط أرضا دون مقاومة.

واستل المتهم الأول سلاحًا أبيض “سكين” كان بحوزته، ووجه للمجني عليه طعنة استقرت بالجانب الأيمن من رقبته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

7 سنوات إحالة استقرت إسكندرية إسكندر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهمين

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