الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح ذهبية يمكن أن تحسّن من أداء هواتف الآيفون الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعاني كثيرون من بطء هواتف الآيفون بعد فترة من الاستخدام، فإذا كنت تواجه مشكلات في الأداء مع آيفون، فيمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء ذلك، وقد يكون ذلك بسبب مساحة التخزين المنخفضة المتاحة، أو قد يرجع ذلك إلى أن بعض التطبيقات أو الخدمات تستهلك موارد النظام غير الضرورية.

مهما كان السبب هناك أشياء أدرجتها شركة أبل بصفحة الدعم الرسمية الخاصة بها والتي يمكن أن تساعدك في استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها، ففي السطور التالية نرصدها وفقًا لما ذكره موقع « gadgetsnow».

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تحقق من حالة الشبكة:

تتطلب التطبيقات والخدمات اتصالاً جيدًا ومستقرًا بالإنترنت لتعمل بشكل صحيح، وفي حال ضعف اتصال الإنترنت، فقد لا يعمل بشكل صحيح أو يستغرق بعض الوقت للتحميل وفي هذه الحالة يمكنك إما التبديل إلى مزود شبكة مختلف أو تغيير الموقع حيث تكون سرعة الإنترنت أفضل أو قم بتوصيل الهاتف بشبكة Wi-Fi.

أغلق التطبيقات غير المستخدمة:

في حال كنت تواجه مشكلات أثناء استخدام أحد التطبيقات، فيجب أن تكون هناك مشكلة ما في التطبيق أو لا يستجيب بشكل صحيح، حاول إغلاق التطبيق وإعادة فتحه مرة أخرى، كما عليك التحقق من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على جهازك، فإذا كانت المشكلة موجودة، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته من جديد.

انخفاض مساحة التخزين:

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك متأخرًا أثناء التنقل عبر القوائم أو التطبيقات، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مساحة التخزين الداخلية، حيث تم تصميم iOS و iPadOS لإخلاء مساحة التخزين تلقائيًا أثناء تثبيت تطبيق وتحديث iOS، حيث يقوم نظام التشغيل تلقائيًا بإزالة العناصر التي يمكن تنزيلها مرة أخرى أو التي لم تعد مطلوبة بعد الآن.

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إلغاء تحميل التطبيقات:

خيار جيد آخر يقدمه هاتف iPhone هو القدرة على إلغاء تحميل أحد التطبيقات، فهذا يحرر مساحة التخزين التي يستخدمها التطبيق ولكنه يحتفظ بالمستندات والبيانات.

تعطيل وضع الطاقة المنخفضة:

تم تصميم وضع الطاقة المنخفضة للحفاظ على عمر البطارية، فهناك أوقات يصبح فيها جهاز (iPhone) ساخنًا بشكل يتجاوز الحد المسموح به، وقد يكون ذلك بسبب أي سبب ويمكن أن يعيق الأداء، إذا وجدت أن الهاتف يسخن، فحاول تبريده.

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