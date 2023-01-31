«سامسونج» تصدم مصنعي الهواتف الذكية بشأن المبيعات في 2023

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، تتوقع انكماش سوق الهواتف الذكية في عام 2023.

ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الشركة تتوقع تقلص الطلب على الأجهزة المحمولة في العام الحالي، حتى بعد التحديات الاقتصادية والمبيعات المخيبة للآمال في عام 2022.

وكشفت الشركة عن حدوث أكبر انخفاض في أرباحها منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى “تدهور بيئة الأعمال بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي”.

وتضررت شركات تصنيع الهواتف المحمولة بشكل خاص من التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العام الماضي.

وأعطت الصين الآمال في حدوث انتعاش في عام 2023، من خلال إعادة الافتتاح التدريجي بعد أن خففت البلاد من سياسة صفر كوفيد الصارمة، وتخلصت من بعض الضغط على شركات الإنترنت المحلية.

وتعد الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ومن غير المرجح أن يتكرر الانخفاض المضاعف في الشحنات والمبيعات التي شهدتها في عام 2022، لكن توقعات "سامسونج" تشير إلى أن ذلك لن يكون كافياً لإعادة أعمال الهاتف المحمول إلى النمو على المدى القريب.