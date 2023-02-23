سقوط أدمن «ماجد الكدوانى المزيف»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أدمن صفحة انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني على فيسبوك، ونشر المتهم عدة صور للفنان.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني، وتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحة موثقة باسم الفنان ماجد الكدواني؛ وذلك لجمع العديد من المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مستخدمًا اسم وصور وفيديوهات الفنان في انتحال الصفة.

وتعود التفاصيل الواقعة عندما تقدم الفنان ماجد الكدواني ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، ضد منتحل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحذر جمهوره من استقطابه للمراهقين من خلال منشورات مزيفة وصور وفيديوهات.

وكشفت التحريات واستخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات الفنية، عن تأكد صحة البلاغ وأن المتهم أنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني وتواصل مع رواد التواصل على أنه الفنان ماجد الكدواني.

وتابعت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالي، عدد من الفيديوهات والصور للفنان ماجد الكدواني في نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم انتحال الصفة، وتمت إحالة المتهم إلى جهات التحقيق.