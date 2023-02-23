الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعلان على فيسبوك يقود لضبط صفحة منشطات وأدوية محظورة

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع فيسبوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع فيسبوك، يبدي من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بجميع أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد" - مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها.

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

فيس بوك الأدوية المحظورة المنشطات الإسكندرية الشرطة المتخصصة

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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