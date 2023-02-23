إعداد 329 مجمعًا خدميًا بقرى مبادرة «حياة كريمة» (فيديو)

اعتمدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 المنعقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبموافقة وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، لتأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعًا خدميًا حكوميًا بالقرى المستهدفة، وذلك ضمن المجمعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكل أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقًا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.