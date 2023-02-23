منها حفل فنان الأوبرا «سعيد عثمان».. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس 23 فبراير، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السادسة مساء، تحتضن سينما مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، عرض للفيلم الروائي الطويل "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، ضمن عروض نادي سينما المرأة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

يقام العرض بحضور العرض صناع العمل وعدد من السينمائين والفنانين، يعقب عرض الفيلم ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020.

وكان الفيلم قد نافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، كما فى مهرجان القدس للسينما العربية.

فنان الأوبرا سعيد عثمان يشدو بأغاني الزمن الجميل بقصر بشتاك

كما يستضيف بيت الغناء العربي- قصر الأمير بشتاك، في السابعة مساء، حفل غنائي للفنان سعيد عثمان وفرقته الموسيقية، حيث يقدم "عثمان" باقة متنوعة من أعمال الراحل الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغانى الزمن الجميل.

جدير بالذكر أن سعيد عثمان صوليست بدار الأوبرا المصرية، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وانضم إلى الفرقة القومية للموسيقى العربية، وشارك بالغناء في العديد من الدول العربية والأفريقية.

الفنان "بشير" وفرقته الموسيقية بقصر الأمير طاز

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، حفل غنائي للفنان محمد بشير وفرقته الموسيقية "بشير باند".

ويقدم بشير باقة متنوعة من الأغاني الفلكلورية التي تعبر عن ثقافة وفنون صعيد مصر منها، البوابة، عارفة حبك، فينك يا حبيبي، التاجر، كهرمان، حجيله، احذر هلاكك، دلوعة، شبكة الغيشم، جمالات، ضحكة عيونه، شكالي منك، بيبة، صبابة، طير ياللي طاير، صابح ماشي، بتميل.

يذكر أن الفنان "محمد بشير"، مغني ومنتج، تنحدر أصوله من قرية الجعافرة بأسوان، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، شارك بالعديد من الأعمال الفنية كمغني وممثل، منها مسرحية "خالتى صفية والدير"، مسرحية "ناس النهر"، مسرحية "نوبة دوت كوم"، وشارك بفرقة الورشة للمخرج حسن الجريتلي كمدرب غنائي، قام بالعديد من التجارب الفنية لجمع الموروث الفني بصعيد مصر ودمجه بالآلآت والأصوات الحديثة والمعاصرة، ومن أشهر أعماله أغنية "بتميل" من فيلم أنت عمرى، أطلق في ألبومه الأول "احذر هلاكك" في ديسمبر 2017.

مترو الفن بقصر الأمير طاز

وفي الثامنة مساء، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، حفل غنائي لفرقة "مترو الفن" بقيادة الفنان وائل أبو خطوه، وتقدم الفرقة باقة من أشهر أغاني كبار المطربين منها "كنت فين"، "قولى عملك إيه"، "بهيه"، "عنابي"، "شمندوره"، "مضناك"، "أمانة عليك يا ليل طول"، "يا واحشني رد عليا"، "قولولو"، "اغار من قلبي"، "بوابة الحلواني"، وغيرها.

جدير بالذكر أن "فرقة مترو" الفن تأسست عام 2022، وتضم بين عناصرها جميع الأعمار من دراسي الموسيقى العربية، وخريجي المعاهد والكليات الموسيقية، وقامت بإحياء العديد من الحفلات بالنوادي والمراكز الثقافية المختلفة.

محمد أبو الغار في ضيافة الحرية للإبداع

كما ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء، لقاء مع الكاتب محمد أبو الغار، ومناقشة حول أحدث إصداراته "الفيلق المصري .. جريمة اختطاف نصف مليون فلاح مصري في الحرب العالمية الأولى"، و يدير اللقاء الدكتور عماد درويش .