الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم الخميس فى الدورى الأوروبى والقنوات والتشكيل

مانشستر يونايتد وبرشلونة
مانشستر يونايتد وبرشلونة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة فى إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد

وكان قد افتتح أول أهداف المباراة ماركوس ألونسو لصالح برشلونة في الدقيقة 50 قبل أن ينجح راشفورد في تعديل النتيجة ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 53.

وعاد مانشستر يونايتد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بالنيران الصديقة بالكرة التي اصطدمت بجول كوندي، ليرد رافينيا بثاني أهداف برشلونة ويعدل النتيجة في الدقيقة 76.

وينتظر عشاق الكرة حول العالم مباراة الإياب المقرر لها اليوم الخميس الموافق 23 فبراير على ملعب أولد ترافورد، معقل جماهير الشياطين الحمر، لحسم المتأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد أولد ترافورد لمواجهة نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد ضمن منافسات إياب دور 16 من الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 الحالي، حيث تنطلق المباراة، مساء اليوم الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة فى الدوري الأوروبي

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، جميع مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS Premium HD1.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة فى الدوري الأوروبي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة القمة النارية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، للمعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - لوك شو - مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو - فريد.

الهجوم: ماركوس راشفورد - فيجورست - سانشو.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - أروخو - ألونسو - ألبا.

خط الوسط: روبيرتو - دي يونج - كيسيه.

الهجوم: رافينها - فيران توريس - ليفاندوفسكي.

حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

اسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا تحكيم مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة  للحكم الفرنسي كيلمان توربين.

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