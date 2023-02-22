للعام الثاني.. تجديد الثقة بمحسن منصور مديرًا عامًا للمسرح الحديث

توجه الفنان محسن منصور، مدير عام المسرح الحديث بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح علي تجديد الثقة فيه للعام الثاني علي التوالي.

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، عن انطلاق بروفات العرض المسرحي "سيب نفسك " وهو من نوعية عروض المونو دراما والمقرر عرضه بقاعة يوسف ادريس قريبا وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض "خطة كيوبيد" والذي تم عرضه بقاعة يوسف إدريس على مدار ثلاث مواسم بما يعادل تسعين ليلة عرض ويعرض حاليا الموسم الرابع له.