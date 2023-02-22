بوتين: مستقبل روسيا يقتضى استمرار العملية العسكرية فى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية على حدودنا التاريخية مستمرة من أجل مستقبل روسيا، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو، أن روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

وقال بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية بأن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

وكشف المدير العام للجنة الصليب الأحمر الدولية، روبرت مارديني، عن أن اللجنة على استعداد للعمل كوسيط محايد في تنظيم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف مارديني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض، أن مسألة الوساطة تعتمد على رغبة روسيا وأوكرانيا في تبادل أسرى الحرب من عدمه، مؤكدًا أنه في حال موافقة موسكو وكييف على عملية تبادل الأسرى، فإن منظمة الصليب الأحمر على استعداد لتسهيل ذلك.

وأثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت"، آخر الاتفاقيات المشتركة مع الولايات المتحدة للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية، حالة من الذعر والمخاوف العالمية مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى مراقبون أن روسيا تستهدف من هذه الخطوة إظهار القوة، وأنها لن تكون مقيدة بأي معايير غربية، وكذلك التلويح بالردع النووي.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه العقيدة العسكرية الروسية، على عدم استخدام الأسلحة النووية بشكل هجومي، وفقًا لأستاذ العلاقات الدولية عمار قناة.

ولدى كل من أمريكا وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معًا حوالي 90% من الرءوس الحربية النووية في العالم، بحسب "سكاي نيوز".