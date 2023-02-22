ايطاليا تقاضي «فيس بوك» لدفع مليار دولار ضرائب

قالت قناة “العربية” إن إيطاليا تقاضي شركة "ميتا" المالكة لـ"فيس بوك" بعد تهربها من دفع نحو مليار دولار من الضرائب.

جاء ذلك بعدما كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، عن توفر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الحصول على « إشارة التوثيق الزرقاء»، سيرًا على نهج إيلون ماسك مالك "تويتر" في توثيق حسابات منصة التغريدات بمقابل مالي.

وأكد الملياردير الشاب "زوكربيرج" أن إدارة شركة ميتا المالكة للفيسبوك قد بدأت هذا الأسبوع في طرح ميزة اشتراك خاص تتيح الحصول على علامة التوثيق الزرقاء بعد التأكد من الحساب باستخدام هوية حكومية.

وأضاف زوكربيرج في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن الاشتراك يوفر حماية إضافية ضد انتحال الهوية وضد سرقة الحسابات، مشيرًا إلى أن الاشتراك سيمكّن المستخدمين من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء بشكل أكثر سهولة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تزيد الموثوقية والآمن، مؤكدًا أن الاشتراك سيكون 11.99 دولار شهريًا ويصل إلى 14.99 دولار على IOS، وستطلق الخدمة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع ومزيدًا من البلدان في أقرب وقت.