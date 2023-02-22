الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ايطاليا تقاضي «فيس بوك» لدفع مليار دولار ضرائب

«فيس بوك»
«فيس بوك»

قالت قناة “العربية” إن إيطاليا تقاضي شركة "ميتا" المالكة لـ"فيس بوك" بعد تهربها من دفع نحو مليار دولار من الضرائب. 

جاء ذلك بعدما كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، عن توفر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الحصول على « إشارة التوثيق الزرقاء»، سيرًا على نهج إيلون ماسك مالك "تويتر" في توثيق حسابات منصة التغريدات بمقابل مالي.

وأكد الملياردير الشاب "زوكربيرج" أن إدارة شركة ميتا المالكة للفيسبوك قد بدأت هذا الأسبوع في طرح ميزة اشتراك خاص تتيح الحصول على علامة التوثيق الزرقاء بعد التأكد من الحساب باستخدام هوية حكومية.

وأضاف زوكربيرج في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن الاشتراك يوفر حماية إضافية ضد انتحال الهوية وضد سرقة الحسابات، مشيرًا إلى أن الاشتراك سيمكّن المستخدمين من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء بشكل أكثر سهولة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تزيد الموثوقية والآمن، مؤكدًا أن الاشتراك سيكون 11.99 دولار شهريًا ويصل إلى 14.99 دولار على IOS، وستطلق الخدمة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع ومزيدًا من البلدان في أقرب وقت.

الضرائب فيسبوك التهرب مليار دولار ميتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

نواب سوريون وأتراك لـ«الدستور»: مصر كعادتها لا تتخلى عن أشقائها وقت المحن

أول تعليق من محمود جابر بعد هزيمة منتخب الشباب أمام نيجيريا

الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس

وكيل «تعليم دمياط»: حصول 27 مؤسسة تعليمية على شهادة الاعتماد

«ظلموك يا غالى».. حلمى عبدالباقى يطرح أحدث أغانيه (فيديو)

مسؤول مشروع حقن التربة: مصر لديها قدرات هائلة للحد من أثار تغير المناخ (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ«نابلس» الفلسطينية