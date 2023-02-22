السجن 3 سنوات لـ«موديل إعلانات» بتهمة تزوير محضر شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة “موديل إعلانات” بالسجن لـ 3 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ ،والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية رقم 27177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارً من مأمور قسم شرطة باب شرقي ،يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر بناطق القسم.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، إلى أن المتهم " ا.ع.ص" 21 سنة، موديل اعلانات ، اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب واقعة تزوير محرر رسمي، وهو محضر شرطة في القضية رقم 33 لسنة 2022 جنح باب شرقي، وذلك بأن جعل واقعة التزوير في صورة واقعة صحيحة، وأدلي في أقوله بالقضية رقم 33 جنح باب شرق " التحريض علي فسق " باسم شقيقة والده " إ.ص.ع" مصممه ازياء، بدلا من اسمه الحقيقي وذلك لكونه متشبها بالنساء من حيث الملابس والمظهر، فانخدع فيه محرر المحضر في جنسه ووقع المتهم بالاسم الغير حقيقي.

وعقب اكتشاف الواقعة، حرر محضر للمتهم ، وبعرضه علي النيابة، تبين من اقوال شقيقة والده، أنها اكتشفت صدور حكم قضائي ضدها في القضية رقم 33 لسنة 2022 جنح باب شرقي، بتهمة التحريض علي فسق ،علي الرغم من انتفاء صلتها بتلك الواقعة وباستبيان الأمر وحال كون نجل شقيقها المتهم يعلم بياناتها، واعتاد علي القيام بأعمال منافية للأدب العامة والتشبة بالنساء في الملبس والمظهر، انتحل اسمها حال ضبطه.