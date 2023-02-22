عام على الحرب الأوكرانية| شبح الركود يُطارد ألمانيا وروسيا تتخطى فخ العقوبات

تواجه بعض الدول الأوروبية أزمة اقتصادية كبرى مع مرور عام على انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

ألمانيا جاءت في مقدمة الدولة الأوروبية التي تعاني من تبعات الأزمة مع تفاقم معدلات التضخم والتخوفات من الدخول في مرحلة الركود.

ومن ناحية أخرى، وفي الوقت الذي تجني فيه أوروبا ثمن اشتعال الأزمة الأوكرانية، نجح الاقتصاد الروسي في النجاة من مقصلة العقوبات الغربية.

ألمانيا تواجه أصعب الأزمات الاقتصادية

أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن معدل التضخم في ألمانيا لم تظهر أي علامات على التراجع في بداية العام، حيث ظلت ضغوط أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك الألماني، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي في يناير.

وأضاف أنه مقارنة بشهر ديسمبر، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5٪، مؤكدة البيانات الأولية على أساس شهري وسنوي.

ووفقًا للمعايير غير المنسقة، ارتفعت أسعار المستهلك الألماني 8.7٪ على أساس سنوي في يناير و1.0٪ في الشهر، يأتي ذلك بعد معدلات التضخم المعدلة بنسبة 8.1٪ في ديسمبر و8.8٪ في نوفمبر.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الألماني: "بعد التباطؤ في نهاية العام الماضي، ظل معدل التضخم عند مستوى مرتفع".

وأشار كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، يورج كريمر، إلى أنه في أعقاب المراجعة المنهجية لسلة التضخم،"لم يكن هناك اتجاه هبوطي واضح في التضخم منذ الخريف".

روسيا تتجاوز مقصلة العقوبات الغربية

وحسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية، فإن الحلفاء الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضوا عقوبات شديدة على النظام المالي لروسيا، انخفض الروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي، وضاعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة، وأغلقت بورصة موسكو لعدة أيام.

ووصف زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان "عواقب وخيمة وخطيرة" لروسيا، وتوقع الاقتصاديون حدوث انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أسابيع من فرض العقوبات، قال البيت الأبيض في بيان: "يتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تصل إلى 15 في المائة هذا العام، مما يقضي على السنوات الخمس عشرة الماضية من المكاسب الاقتصادية".

وأكدت الشبكة الألمانية أن هذه السيناريوهات لم تتحقق، في حين أن الأشهر الـ12 الماضية كانت صعبة للغاية للاقتصاد الروسي، فقد كان أداؤه أفضل بكثير مما كان متوقعًا.

وقدم الكرملين الكثير من البيانات الاقتصادية الرئيسية المصنفة بعد أن اشتعلت الأزمة في أوكرانيا ولا تزال كذلك حتى اليوم، الشكل الأساسي للاقتصاد غير مؤكد.

ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل أن الانهيار الذي توقعه الكثيرون لم يتحقق.