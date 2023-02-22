«القاهرة الإخبارية» ترصد وضع الاقتصاد الروسى بعد العقوبات الغربية

عرضت "القاهرة الإخبارية" فيديوجرافًا بعنوان "بعد عام من الحرب الأوكرانية، وكيف صمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية؟".

وأوضح التقرير أن النتيجة العكسية والغير متوقعة على الاقتصاد الروسي في شتى المجالات، حيث تراجع بعد عام من الحرب تراجع بنسبة 2.1 % فقط في عام 2022، فيما حقق القطاع المصرفي أرباحًا بلغت 203 مليارات روبل في 2022.

وتابع أن حجم التبادل التجاري بالروبل تضاعف منذ ديسمبر الماضي، كما تراجعت البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 3.7%، لترتفع إنتاجية محاصيل الحبوب لأكثر من 150 مليون طن ليتم تصدير كميات غير مسبوقة من الحبوب بنحو 60 مليون طن في السنة.

وأوضح الفيديوجراف وصول التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ نحو 4%، وتوقعات بنمو الاقتصاد بنحو 0.3% في العام الجاري و2.1% في 2024.