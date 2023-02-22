انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لزراعة الأعضاء بـ«طب القناة»

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن المؤتمر الدولي الأول لزراعة الأعضاء يُعد تتويجًا للجهود المصرية بمجال زراعة الأعضاء والعمل على تبادل الخبرات والمهارات محليًا ودوليًا بين الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء المصريين والدوليين بملف زراعة الأعضاء.

جاء ذلك أثناء الكلمة الافتتاحية لدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بفعاليات المؤتمر الدولي الأول لزراعة الأعضاء تحت عنوان "برامج زراعة الأعضاء.. بين الواقع والمأمول" والذي يُعقد على مدار يومين 22 و23 فبراير برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وعبر الفيديو "كونفرانس" شارك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية.

ويأتي المؤتمر بإشراف عام الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور أحمد أنور، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، ورئيسا شرف المؤتمر الدكتور هاشم رشوان، والدكتور عاصم الشريف.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم للطالب يوسف القرشي، لتبدأ الكلمات الافتتاحية.

وأكد "مندور" ، خلال كلمته، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُولي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وعلى رأسها زراعة الكبد، وتضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر، لذا نحرص على مواكبة توجه الدولة في هذا الشأن.

فيما أكد الدكتور عوض تاج الدين، أهمية زراعة الأعضاء في الحفاظ على الحياة العامة للمواطنين، باعتبارها «فرصة ثانية للحياة» ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المواطنين، كما إستعرض تجارب الدول الرائدة بهذا الملف.

فيما أوضح الدكتور عادل العدوى، أن هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات يجب اتخاذها نحو التقدم الطبي والتكنولوجي لإنجاح هذة العمليات التي تستلم إعداد مراكز وفرق طبية مؤهله للقيام بها.

كما رحب الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، بالضيوف متمنيًا للمؤتمر الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق في هذا الملف المهم، لافتًا إلى أن الكلية الطب لديها مبنى جراحات وزراعة الأعضاء منذ عام 2003 ووضعنا خطة عمل للبدء الفعلى في التنفيذ.

ثم أهدى الدكتور أحمد السقا، درع المؤتمر للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، لدعمه الكبير لكلية الطب.