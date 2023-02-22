الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو «خارجية النواب»: «إيجبس 2023» الحدث الأهم فى المنطقة بعد «COP 27»

إيلاريا سمير
إيلاريا سمير

علّقت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على انعقاد الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، مشيرة إلى أنها منصة مهمة للحوار والتباحث الدولي من أجل وضع حلول ودعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام.

وتابعت "حارص"، في بيانٍ لها، أن "إيجبس 2023" يُعد الحدث الأهم بمنطقة شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط بمجال الطاقة والبترول والغاز، وذلك لجمعه أطرافًا مهمة قادةً وشركاء صناعة الطاقة والنفط على مستوى العالم، الأمر الذي سيعزز فرص الدولة المصرية لعقد شراكات دولية بما يخدم أهدافها في التحول لمركز إقليمي للطاقة.  

وعبرت النائبة إيلاريا حارص، عن فخرها لتحول مصر إلى قبلة للأحداث العالمية المهمة، منوهة إلى أن مؤتمر "إيجبس 2023" جاء بعد عقد مؤتمر قمة المناخ "cop 27"، والذي كان يضم قادة الدول وشخصيات مهمة، معقبة: "إيجبس 2023 الحدث الأهم بعد مؤتمر قمة مناخ شرم الشيخ بالمنطقة".

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن المؤتمر سيكون من شأنه استعراض أفضل الممارسات والخبرات التي يمكنها تطوير ودعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة، لافتة إلى دوره في إبراز دور مصر الريادي في أسواق الطاقة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.

الأحداث العالمية البحر الأبيض المتوسط البترول والغاز الدولة المصرية النائبة إيلاريا سمير حارص إمدادات الطاقة

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