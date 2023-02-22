«مصر أكتوبر» يصدر عددا من القرارات التنظيمية بالحزب

اعتمدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عدداً من القرارات التنظيمية داخل الحزب منها تكليف المستشار خالد عبد العزيز فهمي، أمينًا للتنظيم بالمركزية.

كما قررت تكليف المستشار محمود شحاتة محمود محمد طرطور، أمينًا لمركز ومدينة بلبيس، والدكتورة نشوى حسيني محمد سليم، أمينة المرأة بمركز بلبيس وعضوًا بأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية، والدكتور أحمد عبد المنعم أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، الدكتورة إيمان ممدوح، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، وسالي محمود إبراهيم، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية.

وكان كشف محمود جبر، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر والخبير البحري، عن مشروع اقتصادي ضخم سيتم التقدم به في جلسة الحوار الوطني المقبلة، قائلا: «إن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وخروج مصر من هذا المنعطف هو دعم العمل في مشروع الاقتصاد الأزرق من خلال إنشاء أسطول تجاري بحري مصري في عهد طلعت حرب وكان عدد المراكب المصرية يتعدى 300 مركب ثم وصل إلى 276 والآن لا يوجد سوى مركب واحد وتباع حاليًا خُردة، مشيرًا إلى أن مصطلح الاقتصاد الأزرق لم يأت من فراغ بل هو دليل على الاستثمار وزيادة العائد من خلال استغلال البحار والأنهار لذلك أطلق البنك الدولي عليه هذا المسمى».

وتابع الخبير البحري: «موقع مصر الاستراتيجي يساعد في ريادتها بهذا المجال لوجود البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس»، مطالبًا بتعاون وزارة السياحة والنقل والتموين والبترول في هذا الأسطول مما يعود بالإفادة على كل مجال، حيث تجني السياحة فقط مكاسب تقدر بنحو 60 مليار دولا سنويًا بإنشاء خط ملاحي بحري وتفعيل رحلة اليوم الواحد، فضلاً عن استخدام هذه المراكب في البعد الأمني والاستطلاع.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، مجلس الوزراء بالتعاون مع رجال الأعمال في إنشاء هذا الأسطول أسوة بالمغرب وهونج كونج وسنغافورة، والذي سيساهم في عدم التحكم بالبضائع الخاصة بدولتنا، كما طالب هيئة السلامة البحرية برفع القيود على العلم المصري وذلك لأن الشركات المصرية تقوم برفع علم بنما كبديلا من أجل التوفير، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستساهم في تشجيع المستثمرين بإنشاء شركات ملاحة.