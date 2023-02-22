مسجلان خطر وراء سرقة الهواتف المحمولة من السيارات بالبساتين

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات في البساتين.

وتبين ضبط المتهمين حال سرقة هاتف محمول من داخل سيارة أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية"، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة عميلتهما، سيئة النية، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة، تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بعلمها أنه من متحصلات واقعة سرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.