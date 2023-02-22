الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسجلان خطر وراء سرقة الهواتف المحمولة من السيارات بالبساتين

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات في البساتين.

وتبين ضبط المتهمين حال سرقة هاتف محمول من داخل سيارة أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية"، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة عميلتهما، سيئة النية، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة، تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بعلمها أنه من متحصلات واقعة سرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط سرقة الهواتف المحمولة البساتين مباحث القاهرة

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