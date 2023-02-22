الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية السودان الإرهابية»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمان وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا ولاية السودان الإرهابية المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم محاكمة

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