مصدر أمني: الرادارات الحديثة تلتقط 1252 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1252 مخالفة مرورية بين تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف المحمول وعدم ربط حزام الأمان.

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و396 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و42 دراجة نارية مخالفة، و28 مخالفة موقف عشوائى، و92 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.