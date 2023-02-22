الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح المعرض الفردى «بنت الحتة» للفنان التشكيلى فتحى على.. الليلة

معرض بنت الحتة
معرض بنت الحتة

"بنت الحتة"، عنوان المعرض الفردي الخاص، للفنان التشكيلي فتحي علي، والذي يفتتح في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك بقاعة آرت كورنر للفن التشكيلي بالزمالك.

وفي كلمته الافتتاحية للمعرض، يقول الناقد الفنان التشكيلي عز الدين نجيب: عندما تجتمع للفنان الموهبة الفطرية والنشأة في بيئة شعبية، والحساسية المرهفة لاستقبال وحفظ خصائص الواقع وروحه قبل مظهره، فلا بد أن نجني عمق الانتماء وصدق التعبير لفنان يعيش للفن وبالفن كعمود ارتكاز لحياته، هذا هو الفنان فتحي علي، ربيب حي الجمالية علي امتداد عمره ظل يحمل بداخله تقاليدها وملامحها وشخصياتها وفنونها وعبق تراثها ونبض الحياة اليومية فيها.

ــ التعبير التلقائي في أعمال الفنان فتحي علي

ويضيف عز الدين نجيب عن الفنان فتحي علي ومعرضه الشخصي “بنت الحتة”: لذلك يعبر عن ذلك كله بتلقائي تسبقها خبرة إنسانية عميقة، هكذا يسقط خطوطه وألوانه علي القماش أو الورق دفقة واحدة كمن يقول: "وجدتها" فهو يرسم بمخزون ذاكرته قبل ما يلتقطه ببصره، ومثله مثل كل الفنانين الانطباعيين يرسم (من اليد إلي الفم)، لم يدرس الفن دراسة نظامية بأية كلية فنية، إنما كان معلمه الأول هو عينه اللاقطة ووجدانه العامر بالرضا بمقدراته والتصالح مع الحياة والحب لها ولكافة المخلوقات، من إنسان وحيوان وطير وجماد.

ويلفت عز الدين نجيب إلي أن “فتحي علي”: ومثل كل الفنانين الانطباعيين أيضا يرسم بأشعة الضوء، خاصة ضوء الشمس، ويعد ذلك نقطة الاختلاف بينه وبين الفنانين الأنطباعيين أو من يطلق عليهم التأثيريين من حيث أن ضوء الشمس المباشر لا بد أن يعكس ظلا قاتما علي الجانب الآخر من الشكل فيجسده ويبث فيه قوة ورسوخا وتلك خاصية مصرية بامتياز صنعتها الشمس السخية الساطعة طوال العام.

ويشدد “عز الدين نجيب” علي أن الفنان التشكيلي فتحي علي: وأشعة الضوء في لوحاته لا يقتصر أثرها علي تجسيد الكتل بما يحدثه من تضاد مع الظلال القاتمة، بل يمتد إلي تخييل حركة وهمية للشكل فوق السطح، فلا تعرف أشكاله السكون حتي وإن خلت من حركة مباشرة بواسطة الخطوط السريعة. لأن الانتقالات المتبادلة بين النور والظل للأشكال المختلفة علي مسطح اللوحة تحدث حركة بصرية دائبة فتضفي عليها حسا ديناميكا.

افتتاح المعرض الفردي بنت الحتة للفنان التشكيلي فتحي علي قاعة آرت كورنر للفن الفنان عز الدين نجيب الفنان فتحي علي

مواد متعلقة

أمير حدود داعش: الإخوان وحازمون شكلوا الرافد الأساسى لتنظيم أحرار الشام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

وليد سليمان: كنت بقعد أحلم أنى لعيب فى الأهلى والناس تعرفنى

الحكومة الإيطالية: ننظر فى إمكانية تزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوى

دراسة: 20 دقيقة من التمارين اليومية تخفض فرص دخول المستشفى لمن تخطوا الأربعين عاما

الاتصالات: 4 إجراءات حكومية لدعم حقوق المستخدمين خلال النصف الثانى لعام 2022

سينتيا خليفة تحتفل بعيد ميلادها رفقة أصدقائها

صحيفة إسرائيلية: الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان