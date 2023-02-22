رابط بوابة مصر الرقمية.. وكيفية استخراج بطاقة تموين جديدة للمتزوجين

يتساءل آلاف المواطنين عبر محركات البحث عن رابط بوابة مصر الرقمية كونها تعمل على تقديم الخدمات الحكومية بشكل سهل وسريع، هذا عوضاً عن بذل الجهد والوقت في استخراج الأوراق أو تنفيذ المعاملات من خلال مكاتب المصالح الحكومية والوزارات وتشهد تكثيف كبير من قبل المواطنين عن خدماتها.

أهمية بوابة مصر الرقمية

ويستطيع المواطنون الآن الاستعانة برابط بوابة مصر الرقمية لقضاء مختلف المعاملات الحكومية، مما يساعد على التقليل من استخدام المستندات الورقية، ومن ثم الاستغناء عنها بالكلية، وأهم المعاملات الرقمية التي يستعين المواطنين بالبوابة لقضائها هي خدمات التموين بدلًا من التزاحم على مكاتب التموين في المحافظات.

بوابة مصر الرقمية.. استخراج بطاقة تموين للمتزوجين

ويتساءل آلاف المواطنين في مختلف المحافظات لاسيما المتزوجون الجدد عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة عبر بوابة مصر الرقمية وقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، مؤكدة ضرورة أن يكون كل منهما مقيدا على منظومة الدعم التمويني ومستحقا للدعم على بطاقة الأسرة.

كيفية استخراج بطاقة تموين للمتزوجين

وفي السياق ذاته أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أحقية أيا من أفراد الأسرة المدرجين على بطاقة التموين في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، من خلال فصل أنفسهم من بطاقة الأسرة حال توافر سبب اجتماعي للفصل، موضحة أن السبب يكون إما الزواج أو الطلاق.

بوابة مصر الرقمية.. استخراج بطاقة تموين

فيما ذكرت مصادر في الوزارة لموقع "الدستور" أن خدمة استخراج بطاقة للمتزوجين متاحة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ، وذلك من خلال خدمة الفصل الاجتماعي المتاحة والمفعلة ضمن خدمات التموين الموجودة على البوابة.

خطوات الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

وأوضحت وزارة التموين أنه بعد صل الزوج والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة تموين أسرتيهما، يستطيعوا على الفور التقدم بطلب استخراج بطاقة تموين منفصلة لهما، موضحة أنه لا يجوز استخراج بطاقة لهما إذا كانا غير مدرجين مسبقا على بطاقة تموين الأسرة، وذلك نطرا لتوقف إضافة أفراد جدد على منظومة الدعم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لضبط قاعدة بيانات التموين وتنقيتها من غير المستحقين.