الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لتاجر جمال لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجر جمال بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمبلغ المالي والهاتف المحمول وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 14894 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.


توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.م.س" تاجر جمال ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، وحال استقلاله سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وبجواره قائدها  استقرت بمكان بالقرب من القوة الأمنية، ونزل منها المتهم وبحوزته جوال بلاستيكي، وانصرفت السيارة فأسرعت القوة من ضبط المتهم وبفض الجوال البلاستيكي عثر بداخله على 160 طربة حشيش، وبتفتيش شخص المتهم عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.
 

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة تبين أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش لعدد 160 طربة تزن 15.225 كيلو جرام ،وبناء عليه، فإن المتهم قد ارتكب الجناية بمواد القانون وقانون الإجراءات الجنائية فأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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