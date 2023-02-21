النائبة أميرة العادلى: 6 أشهر عمل لخروج كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية» للنور

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشرف على كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أن الفكرة جاءت من الدكتور محمد اللافي علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، حينما طرح عدة أفكار حول المفاهيم السياسية، وقررنا أن نخوض التجربة للخروج بعمل يعبر عن رؤيتنا الشبابية لتلك المفاهيم.

وأضافت، خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أن التجربة أخذت أكثر من 6 أشهر للخروج إلى النور، وحاولنا خلالها الجمع بين الجزء الأكاديمي والجزء السياسي العملي.

وأوضحت العادلي، أن المشروع يعبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي يوجد بها تنوع ومختلف الأيديولوجيات السياسية، مضيفة أن الكتاب محاولة للوصول إلى أن كل المصطلحات السياسية محل نظر ووارد أن يكون بها وجهات نظر مختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.